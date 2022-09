Fatta a forma d imbuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatta a forma d imbuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CONICO

Significato/Curiosita : Fatta a forma d imbuto

A toccare i bordi la carta da filtro. la parte inferiore ha invece forma ad imbuto allungato: il filtro büchner viene utilizzato inserendo questa parte...

coniche – in matematica curve ricavabili da una sezione di cono, come: ellissi, parabole, cerchi e iperboli. le coniche, titolo con il quale viene comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con fatta; forma; imbuto; Un offesa infamante fatta alle spalle; Decorazione fatta di petali; È fatta a maglie; Un azione fatta per rappresaglia; Piattaforma web per condividere i viaggi in auto; Una delle più vecchie aziende di informa tica al mondo; Informa no l assemblea; Enormi masse di informa zioni eterogenee ing; Vertebrati acquatici con imbuto boccale a ventosa; Simile a un grosso microfono a forma d imbuto ; A forma di imbuto ; Ha fiori ad imbuto ; Cerca nelle Definizioni