Farmaco del tutto privo di sostanze attive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaco del tutto privo di sostanze attive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PLACEBO

Significato/Curiosita : Farmaco del tutto privo di sostanze attive

Viene utilizzato per un gruppo eterogeneo di sostanze. a rigor di termini, un farmaco psicotropo è qualsiasi farmaco i cui effetti primari o significativi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi placebo (disambigua). il placebo è una sostanza priva di principi attivi specifici, ma che viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

