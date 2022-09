Era un tribunale per le cause minori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un tribunale per le cause minori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRETURA

Significato/Curiosita : Era un tribunale per le cause minori

Voce principale: tribunale ordinario. il tribunale per i minorenni, nell'ordinamento giuridico italiano, è una sezione del tribunale ordinario in forma...

Principale: un giorno in pretura. questa voce raccoglie i dettagli delle puntate del programma televisivo di rai 3 un giorno in pretura 20 novembre 1985 - 15... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con tribunale; cause; minori; Lo sono i giudici e gli avvocati in tribunale ; Sala del tribunale ; Affronta la difesa in tribunale ; Un parere in tribunale ; Se sono personali non hanno cause ; Canta Because the Night: __ Smith; _ Smith: ha lanciato Because thè Night; Scarsità di alimenti per cause naturali; Né minori , né maggiori; Protetto nella minori tà; Il protagonista di Top Gun e minori ty Report; Lo seguono i Frati minori ;