Equivale a circa 1609 metri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equivale a circa 1609 metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIGLIO

Significato/Curiosita : Equivale a circa 1609 metri

Simbolo è hpa. dal momento che il millibar equivale all'ettopascal, 1013,25 mbar = 101325 pa = 1013,25 hpa. a causa della comprimibilità dell'aria sotto...

Il miglio nautico o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (chiamato anche miglio marino e abbreviato con il simbolo m, nm, o, meno frequentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

