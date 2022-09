Edificare, fabbricare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificare, fabbricare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COSTRUIRE

Significato/Curiosita : Edificare, fabbricare

Saraceni, monaci dediti al servizio divino, venuti in quest'isola, fecero edificare il monastero e, con la loro operosità, nella medesima isola fecero affluire...

Ufficialmente la cover costruire dell'album grandi&bollani eseguita appunto dalla cantautrice irene grandi e dal pianista stefano bollani. costruire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con edificare; fabbricare; Fece edificare la più grande delle piramidi a Giza; Riedificare ... nel dopoguerra; Il re di Spagna che fece edificare dal Vanvitelli la reggia di Caserta; edificare , realizzare; Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali; Macchina utensile per fabbricare le viti; Graminacea usata per fabbricare scope e spazzole; S acquista per fabbricare ; Cerca nelle Definizioni