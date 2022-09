Dichiarato idoneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dichiarato idoneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ABILITATO

Significato/Curiosita : Dichiarato idoneo

Le eliche. nell'agosto 1914, prima che il britannic potesse essere dichiarato idoneo al servizio ed iniziare a viaggiare tra new york e southampton, iniziò...

Le eliche. nell'agosto 1914, prima che il britannic potesse essere dichiarato idoneo al servizio ed iniziare a viaggiare tra new york e southampton, iniziò...

Altre definizioni con dichiarato; idoneo; dichiarato valido; Così è dichiarato chi può svolgere attività fisica; Enunciato dichiarato in partenza; dichiarato , o dal notevole successo; idoneo , appropriato; idoneo ... all attacco; Rendere di nuovo idoneo a una professione; In grado, idoneo ; Cerca nelle Definizioni