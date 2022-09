Così sono i funghi... non buoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono i funghi... non buoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VELENOSI

Significato/Curiosita : Cosi sono i funghi... non buoni

Commestibile. anche tra i raccoglitori di funghi più esperti, seppur raramente, si verificano casi di morte per avvelenamento da funghi. per prevenire l'avvelenamento...

Con il termine animali velenosi, si intende indicare una specifica cerchia di esseri viventi che usano sostanze con effetti dannosi temporanei o permanenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

