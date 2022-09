Così è il fondo delle bottiglie di champagne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è il fondo delle bottiglie di champagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAVO

Significato/Curiosita : Cosi e il fondo delle bottiglie di champagne

il metodo classico (o méthode champenoise, che prende nome dalla regione francese dello champagne) è un processo di produzione di vino spumante, che consiste...

Francia cavo – fiume costiero della corsica del sud in corsica italia cavo – frazione di rio in provincia di livorno cavo – l'unica frazione di maccastorna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

