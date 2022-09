Così finiscono i nomi di certe località lombarde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così finiscono i nomi di certe località lombarde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ATE

Significato/Curiosita : Cosi finiscono i nomi di certe localita lombarde

(forse) parma, e un po' tutti quelli che finiscono in "-ena" (cesena, bolsena, ecc.). altri esempi di termini di probabile origine etrusca sono: atrium...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ate (disambigua). ate (in greco antico: t, «rovina, inganno, dissennatezza») è una figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

