Un corridoio di passaggio - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ANDITO

Significato/Curiosita : Un corridoio di passaggio

Demolita per far posto al corridoio, sono reimpiegate nel nuovo edificio". il corridoio ha origine negli appartamenti di eleonora di toledo, vicino alla cappella...

anditi (anche angiti o andjeti) è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico egitto, comparsa in epoca molto antica. divinità risalente...

