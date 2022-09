Ha le corna ramificate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha le corna ramificate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CERVO

Significato/Curiosita : Ha le corna ramificate

Presentano diversi solchi. nei cervidi le corna possono essere ramificate. le corna dei cervidi sono dette palchi e le posseggono soltanto i maschi, con l'eccezione...

Disambiguazione – "cervo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cervo (disambigua). i cervidi (cervidae goldfuss, 1820) sono una famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con corna; ramificate; Quello volante non ha corna ; Un rettile preistorico fornito di tre corna ; Le corna del cervo; Animali con lunghe corna all indietro in Sardegna; Forma colonie ramificate nei mari; Ruminante dalle corna ramificate ; Cerca nelle Definizioni