Confronta... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confronta... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CFR

Da pipino il breve con un'incoronazione formalmente illegittima. era il figlio secondogenito del maggiordomo di palazzo di austrasia ed in seguito maggiordomo...

cfr., o cf., è propriamente un'abbreviazione del latino confer (imperativo singolare del verbo conferre, nel senso di "confronta") o conferatur ("si confronti")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

