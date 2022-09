Con esso si può toccare il cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con esso si può toccare il cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DITO

Significato/Curiosita : Con esso si puo toccare il cielo

Che il modo della relazione con il maestro si è modificato. il testo potrebbe essere tradotto con "non continuare a toccarmi". […] senza toccare né afferrare...

Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. la presenza delle dita caratterizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con esso; toccare; cielo; Il complesso degli attori del film; Un vasto complesso montuoso e collinare francese; Spesso ci sta sopra chi fa yoga; Spesso si lesiona durante i match di boxe; Un frutto da non toccare ; Sbocciare toccare l apice di vigore e bellezza; toccare dopo il volo; toccare con mano; Brilla nel cielo di Hollywood; Riproduce il cielo stellato; Cade dal cielo ; In cucina... ma in certe notti anche in cielo ; Cerca nelle Definizioni