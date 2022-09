Completo disastro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Completo disastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PATATRAC

Significato/Curiosita : Completo disastro

Il disastro di chernobyl fu un incidente nucleare avvenuto in unione sovietica alle ore 01:23:58 utc+4 del 26 aprile 1986 nel reattore nº 4 della centrale...

patatrac è stato un programma televisivo italiano trasmesso sulla rete 2 dal 27 dicembre 1981 al 7 marzo 1982 per 11 puntate la domenica sera alle 20.40... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con completo; disastro; Il completo degli sportivi; Proposta di viaggio completo : __ vacanze; Così è un assemblea al gran completo ; Un completo per la notte; In economia è un evento disastro so e imprevedibile; Sopravvissuto a un disastro in alto mare; Soccombere nel disastro ; Città giapponese famosa per un disastro nucleare; Cerca nelle Definizioni