Città egiziana di una grande diga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città egiziana di una grande diga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASSUAN

Significato/Curiosita : Citta egiziana di una grande diga

La vecchia diga, vedi vecchia diga di assuan. con il termine diga di assuan - chiamata in arabo: , al-sadd al-ali , "alta diga" - si indica...

assuan, anticamente nota come siene, (in arabo: , aswan; in greco: ass, traslitterato: assouan) è una città di quasi 300 000 abitanti situata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con città; egiziana; grande; diga; città sull autostrada per Tarvisio; La città che è la capitale dello Stato di New York; La città di sant Anselmo; città di cui c è una versione nuova in Slovenia; L egiziana più famosa; Il faraone che ristabilì la dominazione egiziana fino all Eufrate, in Libia e Nubia; Mangusta egiziana o..; Abitanti della capitale egiziana ; Ha idee di grande zza; La più grande ... sentenza; grande emittente radiotelevisiva europea; Bjorn, grande ex tennista; La diga friulana crollata tragicamente nel 1963; La diga friulana della tragedia del 1963; Sito archeologico traslocato per la diga di Assuan; In mezzo alla diga ; Cerca nelle Definizioni