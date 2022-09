Fa capo agli armatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa capo agli armatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : MARINA MERCANTILE

Significato/Curiosita : Fa capo agli armatori

Dall'harlem gospel choir. il cantante prende il suo nome d'arte dall'omonimo armatore partenopeo, una scelta dettata semplicemente dall'associazione che in molti...

Per marina mercantile si intende l'insieme di infrastrutture, istituzioni, autorità, impianti portuali e tutte le navi adibite al traffico nautico commerciale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con capo; agli; armatori; __ del capo , in Sudafrica; Regione spagnola con Saragozza capo luogo; Il capo volgimento di sé; Uomini scapo li; La tagli a la manicure; Le atlete in zona medagli e; Vi trovi ogni cianfrusagli a; Il tagli o col midollo; Affitti per armatori ; Lo incassano gli armatori ; Le noleggiano gli armatori ; Si pagano agli armatori ; Cerca nelle Definizioni