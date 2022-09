La cantante del brano Skyfall - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cantante del brano Skyfall. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ADELE

Significato/Curiosita : La cantante del brano skyfall

Alla cerimonia dei premi oscar 2013 si è aggiudicata la statuetta per la migliore canzone con skyfall, tratta dall'omonimo film. per i successi ottenuti...

Oscar alla migliore canzone 2013 adele laurie blue adkins, conosciuta semplicemente come adele (afi: ['dl]; londra, 5 maggio 1988), è una cantautrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

