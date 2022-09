Un calcio che tiene in sospeso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un calcio che tiene in sospeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGORE

Significato/Curiosita : Un calcio che tiene in sospeso

Il trofeo luigi berlusconi è un torneo calcistico amichevole che si tiene con cadenza pressoché annuale dal 1991. storicamente organizzato dal milan quale...

Eliminazione diretta, vedi tiri di rigore. voce principale: regole del gioco del calcio. il calcio di rigore, o più semplicemente rigore, è la ripresa di gioco utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Al top del calcio mondiale; La città della squadra di calcio chiamata Ajax; Squadra di calcio giallonera di Dortmund; Il massimo campionato di calcio in Italia; Negli occhiali tiene le lenti; Genere botanico cui appartiene lo Spillo di dama; tiene calda la gola; tiene tutto il mondo... in un libro; Tiene l animo sospeso ; sospeso , interrotto; La scritta alla fine di episodi rimasti in sospeso ; Se sono tre lasciano la frase in sospeso ;