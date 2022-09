È bagnata dai mari Ligure e Tirreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È bagnata dai mari Ligure e Tirreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E bagnata dai mari ligure e tirreno

Il mar ligure, anticamente mar ligustico, (mâ da liguria in ligure, mer ligurienne in francese, mari licuru in còrso, mar ligura in occitano) è la parte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toscana (disambigua). la toscana (afi: /tos'kana/) è una regione italiana a statuto ordinario...