L auto degli yankee - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : CAR

Significato/Curiosita : L auto degli yankee

Il nome "daddy yankee", che deriva da un'espressione dello slang portoricano che significa "papà", ha una forte assonanza con "yankee" inteso come "statunitense"...

Africana di rugby a 15 car – abbreviazione della costellazione della carena car – codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua caribe car – codice identificativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

