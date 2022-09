Assistito dal medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assistito dal medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CURATO

Significato/Curiosita : Assistito dal medico

L'eutanasia medica come tipologia specifica. un esempio di suicidio citato tra quelli ritenuti ammirevoli era quello di seneca, assistito dal proprio medico e dai...

Ed un cappellano residente, chiamato appunto curato (presbitero con compiti di cura d'anime). il curato dipendeva dunque da un pievano, ma aveva ampia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con assistito; medico; Quelli oculari hanno assistito a un crimine; Un assistito dall'INPS; Si deve al medico tedesco Samuel Hahnemann; Un medico in scienze dell alimentazione; Una previsione in ambito medico ; Il medico lo usa per auscultare;