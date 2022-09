L argano a prua delle navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L argano a prua delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CABESTANO

Significato/Curiosita : L argano a prua delle navi

Cabestano argano con tamburo verticale. "cabestano" nella marineria italiana non esiste. è una storpiatura dell'inglese "capstan" (che significa argano ad asse...

Il cabestano (dal francese cabestan) è un argano ad asse verticale. la fune di trazione viene avvolta attorno a un tamburo a campana e traina carichi pesanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

