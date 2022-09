Si apre sul motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apre sul motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COFANO

Significato/Curiosita : Si apre sul motore

Sperimentato per la prima volta nel 1880 da karl benz. questo motore si differenzia dal motore a quattro tempi principalmente per la differente alternanza...

Precisamente citato come "cofano motore" nel caso di carrozzerie monovolume o due volumi è più corretto il termine portellone. il termine cofano è mutuato dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

