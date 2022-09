L apparire del Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apparire del Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AURORA

Significato/Curiosita : L apparire del sole

Se stai cercando altri significati, vedi sole (disambigua). il sole (dal latino: sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano...

Che dopo qualche ora produsse una seconda ondata di aurore di grande intensità. con la "grande aurora" del 1859, i modelli di spiegazione dei fenomeni di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

