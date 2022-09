Lo e un apparecchio come il Kindle di Amazon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo e un apparecchio come il Kindle di Amazon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EREADER

amazon kindle (anche kindle, dal verbo inglese to kindle = accendere un fuoco, per estensione muovere un'emozione) è un lettore di libri elettronici commercializzato...

Il kobo ereader è un lettore di ebook prodotto da kobo inc con sede a toronto. il nome del produttore è un anagramma di "book", termine inglese per libro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

L apparecchio per vedere Sky; Un provvidenziale apparecchio ... estivo; apparecchio diagnostico a ultrasuoni; Un apparecchio da spie; Intensa come certe tinte; come ... una volta; A Burraco vale come un jolly; Si usava come mordente per dorare; Galaxy : smartphone = kindle : x; L'azienda dei kindle ; Un servizio offerto ai suoi clienti dall'azienda dei kindle ; Lo è sia kindle che Kobo; Lettore ebook di amazon ; Il Bezos creatore di amazon ; Il Jeff fondatore di amazon ; Un elenco di futuri acquisti in amazon