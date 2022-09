Altoparlante dai suoni gravi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altoparlante dai suoni gravi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : WOOFER

Significato/Curiosita : Altoparlante dai suoni gravi

Pensati per facilitare la riproduzione di tutto lo spettro sonoro, dai suoni gravi a quelli acuti. le controinidcazioni tipiche dei sistemi multivia hanno...

Se stai cercando il servizio di social network, vedi woofer (social network). viene definito woofer un altoparlante progettato per riprodurre le frequenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con altoparlante; suoni; gravi; altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse; L'altoparlante per le note acute nelle casse acustiche; I simboli che rappresentano i suoni delle lettere; Iniziali di suoni ; Capta suoni e parole; Galileo Galilei scrisse quella dei suoni ; Anagramma pesante di sgravi o; Si usa per esperimenti sulla caduta dei gravi nel vuoto; gravi tà o rilevanza di un problema; Composti e gravi ; Cerca nelle Definizioni