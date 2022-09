Alternava la spada all aratro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alternava la spada all aratro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CINCINNATO

Significato/Curiosita : Alternava la spada all aratro

Kampf e riprendere la strada percorsa nel medioevo dai cavalieri teutonici verso est, la «spada tedesca doveva assicurare all'aratro tedesco i campi coltivati»...

lucio quinzio cincinnato (in latino: lucius quinctius cincinnatus; 520 a.c...

