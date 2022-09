L agricoltura praticata senza additivi chimici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L agricoltura praticata senza additivi chimici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BIO

Significato/Curiosita : L agricoltura praticata senza additivi chimici

Microorganismi nocivi: dalle reti di allevamento poste in mare aperto, additivi chimici, residui antibiotici, disinfettanti, deiezioni e scarti di mangime...

bio – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di bilbao (spagna) bio – codice iso 639-3 della lingua nai bip bio – comune del lot (francia) bio (williams... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

