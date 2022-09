Aggiunge valore al fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggiunge valore al fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MIGLIORIA

Significato/Curiosita : Aggiunge valore al fondo

Saltuariamente, di fondo europeo per la ripresa), è un fondo dal valore di 750 miliardi di euro approvato nel luglio del 2020 dal consiglio europeo al fine di sostenere...

