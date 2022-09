Acerbo, scabro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acerbo, scabro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASPRO

Significato/Curiosita : Acerbo, scabro

Sono grandi, scabre, oblunghe, grossolanamente lobate a 3-5 lobi, di colore verde scuro sulla parte superiore, più chiare ed ugualmente scabre sulla parte...

Sapore aspro o acido è uno dei gusti fondamentali. aspro (latino: asper) fu il nome di alcuni esponenti dell'impero romano: gaio giulio aspro, console... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con acerbo; scabro; Il sapore del frutto acerbo ; Frutto che si coglie acerbo ; Lo è il sapore... acerbo ; Diventato acerbo o più rigido; scabro so; Pieno di difficoltà o scabro so; Grave e scabro so; Permette di eliminare le piccole scabro sità; Cerca nelle Definizioni