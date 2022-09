Vivono in Nigeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono in Nigeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IBO

Significato/Curiosita : Vivono in nigeria

9°n 8°e9; 8 la nigeria (afi: /ni'rja/), ufficialmente repubblica federale della nigeria (in inglese: federal republic of nigeria), è uno stato federale...

Organization – federazione pugilistica internazionale ibo – codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua igbo ibo – popolo africano lingua ibo – lingua del popolo ibo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con vivono; nigeria; Gli Asiatici che vivono a Bangkok; Ragni che vivono in acqua; vivono ai piedi dell Acropoli; Hanno lo scheletro di fuori e vivono nel mare; Città nigeria na; Lo sono nigeria ni, senegalesi e libici; Ex-capitale nigeria na; Bella cantante anglo-nigeria na;