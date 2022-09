Di un vestito dedicato all attività fisica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di un vestito dedicato all attività fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPORTIVO

Significato/Curiosita : Di un vestito dedicato all attivita fisica

Ricreativa per chi lo pratica, ma può esserlo anche per chi assiste all'evento sportivo in qualità di spettatore. il termine è un'abbreviazione dell'inglese «disport»... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

