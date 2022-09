Uscire da una traiettoria di guida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uscire da una traiettoria di guida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SBANDARE

Significato/Curiosita : Uscire da una traiettoria di guida

Indica il comportamento di un autoveicolo che durante la percorrenza di una curva tende a percorrere una traiettoria più stretta di quella voluta dal guidatore...

Del mi6, che utilizzarono un raggio laser per accecare l'autista e farlo sbandare e ciò confermerebbe le testimonianze di chi affermava di aver visto un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con uscire; traiettoria; guida; Voragine da cui è difficile uscire ; Non può uscire per legge; Si paga per poter uscire di prigione; Si agganciano al collare dei cani prima di uscire ; Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina; La traiettoria del proiettile; Il movimento la cui traiettoria è senza deviazioni; La scienza della traiettoria dei proiettili; Lo guida un camionista; Ci guida al supermarket; Nei luoghi d arte può essere guida ta; Guru, guida spirituale;