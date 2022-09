Urlare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Urlare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Urlare

Non ho la bocca, e devo urlare (titolo originale in lingua inglese i have no mouth, and i must scream) è un racconto di fantascienza horror di harlan ellison...

Ha dichiarato: «so che è normale per i bambini strillare, ma nancy non faceva null'altro che strillare». a cinque anni, tramite dei test, risultò possedere...