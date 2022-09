Trasportano documenti immuni da accertamenti doganali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasportano documenti immuni da accertamenti doganali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : CORRIERI DIPLOMATICI

Significato/Curiosita : Trasportano documenti immuni da accertamenti doganali

Però non acquista per questo la qualifica di corriere diplomatico. nel regno unito i corrieri diplomatici sono designati come queen's messenger, "messaggeri..."

