Telefono senza filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Telefono senza filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORDLESS

Significato/Curiosita : Telefono senza filo

Collegamento è invece necessario per i telefoni senza filo. il telefono senza filo, anche chiamato "telefono cordless", è un telefono fisso normalmente costituito...

Il termine cordless (dall'inglese "senza cavi") è usato comunemente per identificare le tecnologie di trasmissione che fanno uso di telefoni senza fili... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con telefono; senza; filo; Si porta all orecchio parlando al telefono fisso; Squilla nel telefono ; Più erano, più incidevano sulla bolletta del telefono ; Tremare come un telefono in modalità silenziosa; Indiano senza casta; Cibi senza uguali; senza una... punta; Assenza di tabù; Principio filo sofico orientale; Hannah, filo sofa del 900; L industria con i giacimenti e i filo ni; Lo sono streptococchi e stafilo cocchi; Cerca nelle Definizioni