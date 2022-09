Un modo di conversare molto moderno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di conversare molto moderno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHATTARE

Significato/Curiosita : Un modo di conversare molto moderno

1868 viene indicato anche come primo periodo moderno. si ritiene che in corea il primo periodo moderno sia durato dall'ascesa della dinastia joseon all'intronizzazione...

7 o firefox 2.0. la nuova versione permette di chattare su aim, avere le etichette colorate, chattare in gruppi e simili funzioni. in alcuni casi è necessario... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con modo; conversare; molto; moderno; Sugo brodoso con pomodo ro e pesce o molluschi; Lodare in modo eccessivo; Il pomodo ro in Inghilterra; Il modo di fare della persona di classe; conversare in modo concitato; conversare , parlare; Non sa con chi conversare ; conversare in Internet; Una lega molto comune di carbonio e ferro; Un luogo molto appartato; Un cane dalle orecchie molto pendenti; molto care; moderno forno inventato da Percy Spencer; moderno giardino zoologico; Opposto a moderno ; moderno genere di musica ritmata; Cerca nelle Definizioni