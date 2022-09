Levigare con un foglio abrasivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Levigare con un foglio abrasivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SCARTAVETRARE

Significato/Curiosita : Levigare con un foglio abrasivo

Carta abrasiva, chiamata a volte anche carta vetrata, serve per sgrossare, levigare e pulire superfici di legno o metallo. è costituita da un supporto...

Partecipare al gran premio di germania 1934. i meccanici decisero dunque di scartavetrare via la vernice bianca in modo da alleggerire la vettura ed esponendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con levigare; foglio; abrasivo; levigare una superficie di legno; Un prodotto per levigare ; levigare la superficie interna di un foro; Serve per levigare superfici di legno; foglio avvoltolato; C è quello su un foglio e quello del destino; Così è un foglio nella busta; Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta; Diamante usato come abrasivo ;