Grosso galleggiante da trasporto o costruzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso galleggiante da trasporto o costruzione.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PONTONE

Significato/Curiosita : Grosso galleggiante da trasporto o costruzione

Realizzazione di una struttura galleggiante in cui alloggiano i serbatoi per contenere il gas. la struttura galleggiante, che può anche essere una nave...

Pontile e pontone, o tra riva e pontone, avviene attraverso una o due passerelle in acciaio. l'insieme costituito da pontile/molo, passerelle e pontone viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

