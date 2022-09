Dà dollari per rubli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà dollari per rubli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMBIO

Significato/Curiosita : Da dollari per rubli

Esclusivamente in dollari alle borse di londra e new york. sotto bretton woods, era d'obbligo tenere i dollari a riserva e dunque era nota la somma di dollari in possesso...

cambio – album di lucio dalla del 1990 cambio – singolo dei negrita del 1994 cambio – nella meccanica, componente di autoveicoli e motoveicoli cambio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

