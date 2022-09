Delinquenza in gergo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Delinquenza in gergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MALA

Significato/Curiosita : Delinquenza in gergo

Rurale, i trasporti, l'attività mineraria, gli allevamenti, ma anche la delinquenza urbana, i tribunali, le centrali di polizia, i centri del potere. i mafiosi...

Svezia mala – area urbana del comune di hässleholm malå – città capoluogo del comune omonimo malå – comune della contea di västerbotten italia mala – l'unica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

