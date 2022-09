Un canto per Bacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un canto per Bacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DITIRAMBO

Significato/Curiosita : Un canto per bacco

Prendendo il trono di vesta. il trionfo di bacco e arianna, canto carnevalesco di lorenzo de' medici bacco in toscana, ditirambo di francesco redi le...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «ditirambo»

