A Burraco vale come un jolly - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Burraco vale come un jolly.

Soluzione 7 lettere : PINELLA

Significato/Curiosita : A burraco vale come un jolly

Maggio 2022. come si gioca a burraco, su fibur.it, fibur. ^ la pinella ed il jolly come chiavi del gioco del burraco, su ilburraco.com, il burraco. ^ regolamento...

Settembre 2022. pinella dragani, su animeclick.it. (en) pinella dragani, su anime news network. (en) pinella dragani, su myanimelist. pinella dragani, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Il burraco in Grecia; Pulite o sporche in un gioco di carte simile al burraco ; Si preparano all'inizio di una partita di burraco ; Il burraco ... ne è una variante; È nella coda secondo un proverbio medievale ; Se ha i piedi d argilla, non è solido come sembra; Era il jolly della nostra flotta navale; La loro bandiera col teschio è detta jolly Roger; Il jolly italiano;