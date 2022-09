Bjorn, grande ex tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bjorn, grande ex tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BORG

Significato/Curiosita : Bjorn, grande ex tennista

Nuotatore, vedi björn borg (nuotatore). björn rune borg (ipa: [bjœ brj], pronuncia[·info]; stoccolma, 6 giugno 1956) è un ex tennista svedese. soprannominato...

björn rune borg (ipa: [bjœ brj], pronuncia[·info]; stoccolma, 6 giugno 1956) è un ex tennista svedese.

