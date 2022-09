Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORZATA

Significato/Curiosita : Bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco

Principalmente nell'oriente boliviano come bibita rinfrescante e nella zona della chiquitania come bevanda fermentata in eventi religiosi e feste tradizionali...

Il nome orzata è utilizzato per designare genericamente la bevanda rinfrescante di colore bianco opalescente. in italia, sebbene sia opinione diffusa che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

