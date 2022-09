Asso... per metà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asso... per metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AS

Significato/Curiosita : Asso... per meta

Un asso dell'aviazione è un aviatore militare, generalmente un pilota di caccia o più raramente di bombardieri, che è stato accreditato dell'abbattimento...

as, comune del belgio aš, città della repubblica ceca ago-semajno, incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008 alternativa sociale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con asso; metà; Grasso ; Strumento costituito da zucca cava con sasso lini; La bevanda legata al marchio Tasso ni; La coltivò Tasso ; metà vaso; Si rilevano a metà percorso nelle gare; Abitante della metà meridionale del Belgio; Abitante della metà settentrionale del Belgio; Cerca nelle Definizioni