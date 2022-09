Si usava come mordente per dorare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usava come mordente per dorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORMINIACO

Significato/Curiosita : Si usava come mordente per dorare

Steso per primo sulla tavola, ed in seguito si passa alla pittura vera e propria. la tavola viene preparata incidendo il bordo dell'area da dorare, dopo...

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con usava; come; mordente; dorare; Si usava con l acciarino; Si usava per afferrare una nave nell arrembaggio; Si usava in lastre; Si usava con la lancia; Un bene come la casa; Imposto come un castigo; Se ha i piedi d argilla, non è solido come sembra; Animali come Don Chuck; Una donna da adorare ; Adorare cose poco dolci; Cucinare a fiamma viva per dorare ; Donne da adorare ; Cerca nelle Definizioni