Si usa anche in chirurgia - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : LASER

Significato/Curiosita : Si usa anche in chirurgia

Una branca della video-chirurgia; nasce ufficialmente nel 1987 per merito di philippe mouret, chirurgo generale di lione. in particolare, la videoscopia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi laser (disambigua). il laser (acronimo dell'inglese «light amplification by stimulated emission... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con anche; chirurgia; Un giro in bicicletta si può definire anche così; C è anche fizz; Vende anche burro; Può essere fantasma anche da vivo; La chirurgia che rifà i connotati; Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia ; Strutture di carbonio usate in neurochirurgia ; Interventi di bellezza: chirurgia __; Cerca nelle Definizioni