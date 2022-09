Struttura che consente la comunicazione neuronale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura che consente la comunicazione neuronale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINAPSI

Significato/Curiosita : Struttura che consente la comunicazione neuronale

Dire "connettere") – è una struttura altamente specializzata che consente la comunicazione delle cellule del tessuto nervoso tra loro (neuroni) o con altre...

Nella sinapsi, si possono distinguere sinapsi asso-dendritiche, in cui l'assone di un neurone contatta l'albero dendritico di un altro neurone, sinapsi asso-assoniche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

