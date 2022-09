Strumento agricolo dotato di lama usato per potare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento agricolo dotato di lama usato per potare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RONCOLA

Significato/Curiosita : Strumento agricolo dotato di lama usato per potare

Sarebbe recato nella terra dei vestini per potare la parola di cristo, fondando quella piccola cellula di accoliti che più avanti diventerà la "diocesi...

La roncola o ronca o roncola bergamasca è un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino, affilata dal lato concavo e munita... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con strumento; agricolo; dotato; lama; usato; potare; strumento costituito da zucca cava con sassolini; Smorza il suono di uno strumento musicale; Lo strumento che permette di orientarsi; Uno strumento di bronzo; Prodotto con un metodo agricolo naturale; La produzione di un terreno agricolo ; Coltivatore agricolo ... che divide a metà; Terreno agricolo a riposo per un po ; È dotato di uno gnomone; dotato di un costrutto logico; Qualità di chi è dotato di gran coraggio e virtù; Elmo dotato di pennacchio; Sono con i calama ri nel fritto misto; Lo sono lama ntini, foche e otarie; lama per farsi la barba; Esclama zione d esultanza; Carburante usato dai motori diesel; Ombrellino usato con il bel tempo; Disturbo causato dal viaggio su un imbarcazione; Quello di potassio è usato anche come deodorante; L arte di potare in forme geometriche o bizzarre; L arte di potare creando forme geometriche o bizzarre; Grosse forbici per potare ; Conosce l arte di potare ; Cerca nelle Definizioni